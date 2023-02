Randy Arozarena es un mexicano más en el equipo: Julio Urías

Julio Urías, lanzador de Los Angeles Dodgers en las Grandes Ligas (MLB), aseguró este miércoles que el grupo de peloteros de la selección de México de béisbol acepta al cubano Randy Arozarena, jardinero de los Tampa Bay Rays, como un mexicano de nacimiento más.

"Randy ha jugado y se ha hecho pelotero en la liga mexicana, eso todos nosotros lo valoramos. Ahora ha demostrado la calidad de jugador que es en Grandes Ligas. Está orgulloso de representar a México, eso es de mucho orgullo y respeto para mí", explicó el tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional de la MLB la temporada pasada.

Arozarena, novato del año de la Liga Americana en la temporada 2021 de la MLB, será una de las figuras, junto con Urías, de los 30 peloteros que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo marzo.

El equipo que dirigirá Benjamín Gil cuenta con 26 de sus jugadores en organizaciones de Las Mayores, un roster que hace soñar al país norteamericano a superar su mejor participación en este torneo, cuando en 2006 finalizó en el sexto lugar.

"Estoy impresionado con el roster porque tenemos tremendo talento en el 'bullpen', en los abridores, bateo de fuerza, de contacto. Hay de todo en el equipo. Queda en nosotros dar el 100 por ciento en el campo", añadió el campeón con los Dodgers en la Serie Mundial de 2020.

Urías, quien tiene una efectividad de por vida en MLB de 2.16, confió en que la participación de México en el Clásico Mundial haga que los aficionados a los deportes en el país se sientan identificados con el béisbol como lo hacen con el fútbol.

"Quiero tratar de enseñar a la fanaticada mexicana que hay más deportes. No estoy en contra del fútbol, soy fanático de él, de hecho soy aficionado del América. Pero los peloteros que estamos de este lado no estamos por casualidad, sino porque nos la hemos partido para estar acá. Que volteen a ver otras disciplinas, no solo el béisbol, hay boxeadores, atletas que dan el 100 por ciento con situaciones más complicadas", señaló.

México está en el Grupo C del Clásico Mundial, junto a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.