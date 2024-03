Ya no quedan mexicanos en la Champions League ¿A quién le fue mejor?

Ya no queda ningún mexicano en la Champions League y eso que apenas terminaron los octavos de final.

Esta semana se fueron eliminados Jorge Sánchez con el Porto y el ‘Chucky’ Lozano con el PSV, ambos fueron suplentes, pero acompañaron en sus equipos en su camino hacia la derrota internacional.

De los tres mexicanos registrados para jugar la Champions en la fase de grupos, solo dos avanzaron a la siguiente ronda, pero ninguno estará en la ronda de cuartos de final; algo de esperarse considerado que tanto Porto como el PSV no eran favoritos frente al Arsenal y al Borussia Dortmund. Aun así, ambos clubes vendieron cara la eliminación, incluso los ‘Dragones’ llevaron el partido hasta los penales.

Así fue la participación de los seleccionados mexicanos en la Champions League:

Santiago Giménez

· Delantero del Feyenoord

· 4 partidos, 349 minutos

· 12 goles

· Eliminado en fase de grupos

Jorge Sánchez

· Lateral del Porto

· 6 partidos, 181 minutos

· Sin goles ni asistencias

· Eliminado en octavos de final

Hirving Loazano

· Extremo del PSV

· 7 partidos, 378 minutos

· Sin goles ni asistencias

· Eliminado en octavos de final

El Feyenoord disputó la Europa League al quedar tercero de su grupo, pero fue eliminado por la Roma, por lo que si ampliamos el margen hasta el segundo torneo europeo, el único mexicano que queda en competencia es Edson Álvarez, pero el West Ham está perdiendo el global 1-0 ante el Friburgo.

No hay mexicanos en los equipos triple A de Europa y por eso no debería sorprender tanto que a la ronda de los ocho mejores clubes de la Champions League ya no haya seleccionados ‘aztecas’.