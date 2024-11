Y a pesar de todo, el Real Madrid se va a clasificar

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó que el partido contra el Liverpool "no era determinante", que conseguirán meterse entre los 24 primeros de la fase de grupos y competirán por la Champions.



El técnico italiano habló en rueda de prensa después de que su equipo perdiera este miércoles por 2-0 contra el Liverpool y se quedase prácticamente fuera de entrar de forma directa en los octavos de final y con la necesidad de acudir a la ronda extra de dieciseisavos de final.

Kylian Mbappé y el primer penal fallado con el Real Madrid

"El partido de hoy no era determinante", dijo Ancelotti.



"Hay que llegar entre los primeros 24. Llegaremos y competiremos en la Champions, como en los años pasados".



Sobre Kylian Mbappé, que falló un penalti y siguió con su lúgubre estado de forma de toda la temporada, Ancelotti le pidió que siga luchando y trabajando porque "este momento pasará".



"No tenemos que hacer muchas cosas con él. Está trabajando y se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas, pero hay que ser pacientes porque es un jugador extraordinario".

😶 "HEMOS ESTADO BIEN".



😶 "No me arrepiento del planteamiento".



Ancelotti se defiende tras caer en Anfield. #ChiringuitoCuentaAtrás pic.twitter.com/TxAJEKxbVh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2024

En la derrota en Liverpool, se ha agravado la lista de lesiones de los blancos, con el problema muscular que sufrió Eduardo Camavinga y que obligó a cambiar al francés en la segunda parte.



"Hoy ha caído otro, Camavinga. Espero que para el próximo partido pueda volver Rodrygo. Tenemos la experiencia de las lesiones del año pasado y ojalá que este año también salga bien".