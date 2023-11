Xavi lo acepta: el Barcelona dio uno de sus peores partidos

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo este martes tras perder contra el Shakhtar Donetsk (1-0) que su equipo firmó "uno de los peores partidos" que recuerda en los dos años que lleva al frente del equipo.



"El equipo está en un mal momento. Estamos teniendo problemas con el juego, pérdidas de balón y a la hora de entender cómo atacar. Hoy ha sido uno de los peores partidos desde que llegué hace dos años", reflexionó ante los medios de comunicación el técnico español.

Barcelona y otra noche de pesadilla

Apuntó que estos baches "pasan a lo largo de una temporada" y que "esta derrota no hace que el equipo pierda nada" en sus opciones de clasificación.



Por esta razón, animó a sus jugadores a conseguir el pase a octavos en el siguiente partido de la Liga de Campeones, que disputará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Olímpico Lluís Companys frente al Oporto.



"No me preocupa el partido contra el Oporto porque todavía confiamos en nosotros mismos para clasificarnos. Lo más importante es recuperarnos para el partido (de Liga) contra el Alavés", destacó el preparador azulgrana.

El golazo que convirtió en desastre la noche del Barcelona

La receta para Xavi es "ser otra vez reconocibles en el juego" y que sus jugadores "recuperen la confianza en sí mismos".



"Hay que sacar el amor propio y recuperarnos mentalmente. Es un bloqueo mental, no físico", diagnosticó, y reivindicó la necesidad de que su plantilla "recupere el dinamismo que tenía hace poco".



Sobre el rival, destacó que el conjunto dirigido por Marino Pusic "generó problemas en sus transiciones ofensivas" y que, gracias a su trabajo defensivo, provocó que su equipo "no generara lo suficiente como para, como mínimo, empatar y acceder a octavos".



"El Shakhtar no suele tener este trabajo defensivo, pero es normal porque se han enfrentado al Barcelona", detalló Xavi, quien puso en valor el desempeño de los extremos del cuadro ucraniano por hacer "un trabajo defensivo muy meritorio".