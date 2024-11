Virgil van Dijk, el jugador que nunca le ha ganado al Real Madrid

Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, dijo que no necesita un "sentimiento de revancha" para enfrentarse al Real Madrid, pero aseguró que no haber ganado nunca a los Blancos es "decepcionante".



En declaraciones al "Liverpool Echo", el periódico principal de la ciudad, el central holandés habló del choque contra el Real Madrid, club al que el Liverpool no ha ganado en los últimos ocho encuentros, sacando solo un empate en ese tiempo y perdiendo dos finales de Liga de Campeones y siendo eliminado dos veces, en octavos y cuartos de esta competición.

"Para ser sincero, no necesito el sentimiento de revancha para estar preparado. Pero es la Champions League. Es un gran partido, un duelo muy bonito para el aficionado neutral y queremos dominar y conseguir una victoria", dijo Van Dijk.



"Nunca les he ganado. Ese récord es decepcionante, así que tenemos que recuperarnos y estar listos para este partido", agregó Van Dijk, que no estuvo presente en la eliminatoria de 2021, pero sí en las finales de 2018 y 2022 y los octavos de 2023.

Un partido de auténtica pesadilla para Virgil van Dijk

El Liverpool llega al partido de este miércoles como favorito, siendo líder de la Premier League, con 31 de 36 puntos, y de la Champions League, con doce de doce.