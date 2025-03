Vinícius Júnior, una luz totalmente apagada ante el Atlético de Madrid

El jugador brasileño no tienen buenos registros goleadores ante los colchoneros

La dimensión que ha adquirido la figura de Vinícius Junior en el Real Madrid no ha logrado el delantero brasileño trasladarla a uno de los partidos marcados en rojo en el calendario de cada temporada, el derbi ante el Atlético de Madrid. Un gol y cuatro asistencias en 16 enfrentamientos representan un pobre bagaje, una cuenta pendiente que quiere saldar en un estadio como el Metropolitano que le motiva especialmente.



Pese a los ocho triunfos y sólo dos derrotas en los 16 derbis que disputó 'Vini', once como titular, los recuerdos en lo personal del brasileño no son buenos. Protagonista a su pesar de capítulos tristes que se iniciaron en los pocos meses que estuvo en la cantera blanca, cuando sufrió un mordisco en la cabeza de un jugador atlético, el entonces canterano Tachi, actual defensa del Mirandés.

Pasando por varios incidentes racistas, el muñeco colgado con su camiseta y dorsal junto a una pancarta en un puente antes de un derbi, los cánticos a las puertas del Metropolitano que no fueron castigados por la justicia pese a la denuncia, pero que han alimentado un sentimiento en el jugador antes de cada visita al estadio del Atlético de Madrid.



Donde no marcó nunca en seis choques. De hecho, solamente lo ha hecho en una ocasión, en el Santiago Bernabéu, y con el partido descosido. En la prórroga de un derbi de Copa del Rey, cuando el equipo de Diego Simeone, tras encajar el 2-1 de Karim Benzema, se volcó a por el empate y en la última acción del partido recibió el tercero en una acción individual de Vinícius.



No hay rival al que se haya enfrentado tanto 'Vini' con menor protagonismo en los números. Solamente ante el Barcelona ha disputado más partidos (19) y ha sido autor de siete tantos en los clásicos. El tercer club al que más marcó pero lejos del promedio que exhibe ante sus rivales preferidos, Valencia y Osasuna, a los que endosó ocho tantos en doce partidos.



Frente al Atlético de Madrid ha completado 1.220 minutos desde que Julen Lopetegui le hizo debutar el 29 de septiembre de 2018, sin fe en el brasileño, al que veía aún verde para la élite y dándole los tres últimos minutos más por presión popular que por creencia.



En su segundo derbi, esa misma temporada en la segunda vuelta liguera, disfrutó con un papel principal del primer triunfo del Real Madrid en el Metropolitano tras el cambio de estadio de su rival. El argentino Santiago Solari ya apostó por Vinícius como titular y provocó un penalti (1-3).



La estadística de Vinícius en los derbis muestra una media de 2,29 disparos por encuentro, de los que apenas 0,81 fueron a puerta, según datos de BeSoccer para EFE. Con 63 regates con éxito de los 146 intentados (un 43,15%), recibiendo 30 faltas y cometiendo 15, dando 13 pases clave y promediando 0,07 goles por duelo junto a 0,30 asistencias. Números que quiere mejorar en un día clave de la temporada.

Tendrá uno de los marcajes que más le incomodan, el de Marcos Llorente, cuya velocidad y potencia física en el cuerpo a cuerpo provocan que Vinícius abandone en numerosas acciones la banda para intentar desequilibrar por el centro. No lo consiguió en el primer acto del último derbi, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuando aumentó su protagonismo en el segundo, especialmente en el momento en el que, desde el minuto 64, su marca la asumió Nahuel Molina.



Acabó quedándose con el molde del que habría sido un tanto clave, el 3-1, libre de marca para hacer gol a placer. El intento de pase de Kylian Mbappé fue defectuoso y el esfuerzo defensivo de Llorente evitó la segunda alegría goleadora de Vinícius ante el Atlético de Madrid. La buscará en un estadio donde está deseoso de dejar su huella y volver a ser el jugador decisivo que guió al Real Madrid el curso pasado a la conquista de la 'Champions'.