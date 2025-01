¡Vibrando alto! Así se sienten Erling Haaland y el Manchester City

Todo luce mejor en el Manchester City. Después de pasar la crisis de nueve derrotas en 13 partidos, el equipo inglés llega al duelo contra el Paris Saint-Germain con una "energía positiva", al menos así lo percibe Erling Haaland.

"Siento que hay una energía positiva en el club. Hemos pasado un periodo complicado, pero está superado y ahora estamos mejor. Estamos deseando jugar el partido", dijo el delantero noruego de cara al duelo por la Champions League, donde también aseguró que se cuida "todo lo posible" para ayudar a su equipo, más ahora que firmó una extensión de contrato por 10 años.

"Desde que firmé aquí me he sentido como en casa, estoy feliz, como en familia. Es lo que quería. Todo el mundo me ha dicho que era lo que tenía que hacer. Quiero pasar muchos años en el City", dijo el atacante, cuya mejora en lo individual va de la mano con el progreso del equipo.

"Sé que un contrato de 10 años no es lo habitual, pero es algo que me viene bien. Para mi era fácil aceptarlo", agregó.

Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo la última por 6-0 ante el Ipswich Town en la Premier League, el Manchester City se presentará en el Parque de los Príncipes, inmueble donde el propio Haaland perdió una final cuando estaba en el Borussia Dortmund.

"Hicieron un gran partido, pero no necesito esa revancha. Lo que pasó, pasó. Era un partido extraño, durante el covid, no había público. No me aportó mucho ese partido, trato de mirar al futuro", explicó.

Haaland intentará aumentar su cuota de 22 goles en lo que va de la temporada (cinco en la Champions League) en esta séptima jornada del torneo.