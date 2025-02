Un aguerrido PSV le hace la travesura a la Juventus

PSV consiguió la hombrada en el Philips Stadion y se impuso 3-1 (4-3 global) a la Juventus, asegurando su pase a los octavos de final de la Champions League.

Los locales marcaron el rimo del partido desde el silbatazo inicial, a sabiendas de que llegaron abajo en el global (1-0). Sin embargo, la Juventus defendió tenazmente y no permitió sorpresas en la primera mitad.

Parecía cuestión de tiempo para que el PSV marcara la diferencia y así fue. Al 53’ Ivan Perisic sacó un disparo potente que se incrustó en la escuadra, tras un pase de primer nivel de Noa Lang.

