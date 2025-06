Tras la paliza histórica, Simone Inzaghi duda sobre su futuro en el Inter

EFE

Bajo la gigantesca sombra de la derrota en la final de la Champions League con ese 5-0 que se sale de cualquier proporción, el técnico Simone Inzaghi se dijo orgulloso de sus jugadores, pero sembró dudas sobre su futuro al frente del banquillo del Inter, que este día pasó a la historia de la peor forma.

"No hemos sido mi Inter, los primeros en saberlo somos los chicos y yo, pero estoy orgulloso de ellos. Nos encontramos con un equipo que mereció ganar la Liga de Campeones, probablemente más fuerte que nosotros. Teníamos que ser mejores, no lo hicimos. Lo enfocamos mal y facilitamos la tarea del PSG, pero la derrota no borra el camino que hemos recorrido hasta ahora. Por mi parte, tenía que hacerlo mejor, pero no quiero olvidar la temporada", dijo a Sky Sports Italia tras el duelo contra el Paris Saint-Germain.

¿Cómo se siente perder 5-0 una final de la Champions League? Solo el Inter lo sabe

"El PSG ha merecido ganar. Como entrenador estoy orgulloso del camino, este partido no nos representa. Tenemos que dar mérito al adversario. No hemos hecho una final en el mejor modo. Pero he agradecido a todos los jugadores por lo que han hecho. Orgulloso de lo que han hecho", insistió en la rueda de prensa, que por reglamento tuvo que encarar pese a la penosa derrota.

Además, alargó la incertidumbre sobre su futuro, que podría estar ligado al futbol de Arabia Saudita, luego de cuatro temporadas al frente del Inter.

"Hemos dado todo en 59 partidos. Hablar de mi futuro no lo veo bien. Se podrá hablar de cero títulos, pero hay que dar mérito a estos jugadores. No cambio a mis jugadores por nadie en el mundo. Hablaré con la directiva en los próximos días", sentenció el estratega de 49 años.