Thomas Tuchel lo acepta; dejaron vivir al 'Real Madrid'

El técnico del Bayern Múnich, el alemán Thomas Tuchel, lamentó las “ocasiones para el 3-1” que no marcaron frente a un Real Madrid que les acabó penalizando y logrando empatar a dos en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.



“Ha sido unos buenos 10-15 primeros minutos. Con buenas ocasiones para nosotros. Después el partido no ha sido tan fluido y concedimos una ocasión y un gol, perdimos algo de confianza y ritmo. En las segunda parte hemos vuelto a jugar más fluido. Hemos tenido ocasiones para el 3-1, no las hemos marcado y nos han penalizado. Es un empate a dos. Ellos lo hacen con muchos rivales, tuvimos ocasiones de ganar el partido, tenemos que ir al Santiago Bernabéu la semana que viene”, analizó en Movistar+.

“Para la vuelta tenemos que ser más clínicos. Y tener más oportunidades. Es un partido abierto. Hay que mejorar en las defensas individuales y ser más fuertes. Además, tener confianza para ganar”, añadió.



Un empate contra el Real Madrid que lamentaron también Kimmich y Musiala.

“Creo que fuimos mejores, pero si cometes errores acabas concediendo goles. El que gane se lo lleva y no queda otra que ir a por la victoria”, valoró Kimmich.



“Hay muchas cosas positivas que destacar, pero también negativas. Pudimos haber salido con una victoria, pero el Real Madrid tiene la capacidad de generar peligro de la nada. Es un poco frustrante irse con un empate a dos pero hay que tener la cabeza alta y confianza para ir y ganarlo allí”, declaró Musiala