Thomas Tuchel asegura que Real Madrid tiene más posibilidades en la Champions League

Thomas Tuchel, técnico del Bayern Munich, no quiso centrarse en “el mito del Real Madrid” ni hablar de ello con sus jugadores, aunque aseguró que el conjunto blanco “tiene un 51% de posibilidades de ganar” por el hecho de jugar la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu.

Un Bayern Munich muy elegante pisa el Santiago Bernabéu

“Hay que jugar el partido. Con los jugadores no hablamos del mito del Real Madrid, aunque sabemos que es uno de los estadios más difíciles donde ganar; pero no imposible. En la ida jugamos mejor y no ganamos. El Real Madrid tiene un 51% de ganar por jugar en casa”, dijo Tuchel en rueda de prensa.

"¿Cómo voy a explicar yo el mito? Yo de pequeño ojeaba los libros sobre los éxitos del Real Madrid y siempre aparecía Emilio Butragueño; si me quedaba despierto a ver una final siempre salía Butragueño… y me viene a la memoria esa imagen. Es uno de los clubes más importantes del mundo y va a ser una semifinal magnífica. Es un regalo y una obligación. Estamos jugando una semifinal para llegar a la final”, añadió.

“Va a haber diferentes fases en el partido. Ambos equipos tendrán que defender, aguantar y sufrir cuando el rival tenga el balón porque ambos equipos son capaces de aguantar el balón mucho tiempo. Nosotros vamos a intentar mantenerlo. Ambos somos muy buenos en transiciones rápidas y va a ser un partido muy complejo. Necesitaremos convicción para que todo sea posible”, señaló.