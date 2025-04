Thibaut Courtois asegura que está recuperado y listo para reaparecer

EFE

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró este lunes que lleva entrenándose varios días y que está "al 100 %" con vistas al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal.



El guardameta belga no juega desde el parón por fútbol de selecciones y apunta a ser titular este martes.

"Llevo entrenando varios días y estoy al 100 % y el equipo también. Me siento bien y preparado para ayudar al equipo. Ha sido una cosa menor y por no arriesgar y hemos preferido esperar a jugar mañana", dijo Courtois en rueda de prensa.



Recuperado ya de esos problemas físicos que arrastra desde su vuelta a la selección belga, Courtois defenderá la meta contra el Arsenal por delante de Andriy Lunin.



Sobre los goles a balón parado, Courtois afirmó que es un "tema de concentración y activación y que a veces "la calidad del rival" también juega un papel en ello.

"Si el balón va perfecto a la cabeza del jugador es difícil defenderlo, esperemos que lo que hemos preparado nos lo facilite", afirmó el arquero belga.



Bukayo Saka, atacante del Arsenal, advirtió en la previa de que el vestuario del Real Madrid no conoce el dato de que los 'Gunners' no han perdido un partido en casa en la Liga de Campeones en dos años.



"No lo conocía (el dato), pero no es algo que nos cambie mucho. Sabemos que están fuertes en casa, y ya hemos ganado a equipos que están muy fuertes en casa, pero no cambia mucho para nada, Nosotros tenemos que ganar el partido. Lo del pasado es diferente, es la primera vez que jugamos aquí en muchos años", indicó.



Ante las críticas recibidas por la derrota contra el Valencia el pasado fin de semana, Courtois recordó que el fútbol se guía por los resultados.



"No creo que jugáramos mal contra el Valencia. Fallamos un penalti, buscas la victoria, te hacen buenas paradas y en el último minuto te hacen el 1-2. No creo que estemos tan mal como las críticas, sentimos que lo hacemos bien y los resultados no acompañan. Estamos vivos en tres competiciones. A veces jugamos mejor que otras, claro", aseveró.



"A nosotros no nos interesa tanto la crítica de fuera, nos interesa más la de fuera. Nosotros no elegimos partidos, puede ser que el nivel haya estado más alto en algunos, pero no es que no demos el 100 % en todos los partidos. Es lo que pide esta camiseta, estos aficionados, darlo todo, y luego si se pierde se ha perdido"