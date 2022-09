Sporting resistió y liquidó a Tottenham sobre el final en la Champions League

⏹ FINAL DO JOGO:



QUE VITÓRIA!!! 🤩



Os Leões vencem o @SpursOfficial por 2-0, no 2.º jogo do Grupo D da @ChampionsLeague!! 🙌

⚽ Paulinho e @oarthurgomes #SCPTOT #DiaDeSporting pic.twitter.com/A6WRWs9O8n