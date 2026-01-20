Sporting de Portugal sorprende al Paris Saint-Germain al minuto 90

Karla Villegas Gama

Sporting de Portugal compitió de principio a fin con el Paris Saint-Germain, campeón defensor de la Champions League, y sacó una victoria de 2-1 en el Estádio José Alvalade.

Los locales supieron sufrir desde el arranque del encuentro, luego de que el PSG se hiciera con la posesión y comenzara a generar oportunidades de peligro por conducto de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué.

El arquero Rui Silva estuvo a la altura del compromiso y rechazo los intentos del tridente parisino.

Al minuto 30 llegó el tanto que tardó más de lo esperado en llegar. Warren Zaire-Emery sacó un disparo potente, imposible para el portero; sin embargo, el VAR echó para atrás el tanto pues Senny Mayulu había derribado a Geny Catamo en una acción previa.

El peligro era inminente y al 42’ Dembélé mandó el esférico al fondo de las redes, pero de nueva cuenta se anuló el tanto, esta vez por una falta del ganador del Ballon d’Or.

En el complemento la suerte volvió a favorecer al Sporting, pues el esfuerzo de Dembélé por abrir el marcador fue en vano, ya que estaba en fuera de juego.

Cuando parecía que el tanto de los visitantes estaba más cerca que nunca, apareció Luis Suárez para sacar un potente disparo cruzado tras encontrarse con un rebote en el área al 74’.

No obstante, el PSG respondió cinco minutos por conducto de Khvicha Kvaratskhelia, quien ingresó en el complemento para sacar la especialidad de la casa y empatar el encuentro.

Los de Luis Enrique se lanzaron al ataque buscando el gol del triunfo; en cambio, al 90’ Francisco Trincão recibió el esférico en los linderos del área y disparó con furia. Lucas Chevalier rechazó el intento, pero Suárez estaba atento y se lanzó de cabeza para concretar su doblete y la victoria de su equipo.