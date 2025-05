Solo un Inter "monstruoso" podía vencer a este Barcelona en semifinales

Redacción FOX Deportes

Para vencer a un Barcelona que hizo seis goles en las semifinales, tuvo que venir un Inter "mosntruoso" que hiciera siete anotaciones y que no se viniera abajo cuando en los últimos minutos de la eliminatoria sufrió una remontada.

El técnico Simone Inzaghi habló de la gran serie por las semifinales de la Champions League, donde el equipo italiano ganó por un global de 7-6 (4-3 la vuelta), luego de empatar el marcador parcial justo antes del final del partido y de anotar el gol de la victoria al inicio del tiempo extra

"Felicitar al Barcelona porque es un equipo verdaderamente fuerte. Hemos tenido que ser un gran Inter y hemos hecho unos partidos monstruosos. Estoy orgulloso de ser entrenador de mis jugadores. Los suplentes han mantenido el nivel y ahora todos lo tienen que disfrutar delante de su gente y en este estadio maravilloso", dijo a Sky Sports tras el duelo.

Así fue el camino del Inter hacia la final de la Champions League

"Quiero destacar que tenemos jugadores que no están al 100% como Thuram, Lautaro, Dumfries o Frattesi", añadió el técnico italino, quien en especial resaltó el trabajo de Luuk De Jong, quien estuvo a la altura del joven maravilla del Barcelona Lamine Yamal.

"Hemos buscado jugar con nuestras armas, nuestras cualidades... que las tenemos. Teníamos claro todas las cosas que teníamos que hacer, pero fundamental ha sido el sacrificio, la humildad y los que han entrado desde el banquillo", expuso Inzaghi.

"He visto otro jugador extraordinario, De Jong. Me ha impresionado al nivel de Yamal. Siempre bien, cada segunda jugada bien colocado, dispuesto a ayudar. Es otro de esos grandes jugadores. A los míos no les cambio por nada, pero he visto muchos jugadores de mucho nivel y De Jong es algo sensacional", sentenció.

El Inter jugará la final el 31 de mayo en Múnich ante el PSG o el Arsenal, la primera a la que llega desde el 2023 cuando cayó ante el Manchester City.