"Si me voy hoy o un año, agradeceré al Real Madrid": Carlo Ancelotti

Redacción FOX Deportes

La eliminación por goleada en los cuartos de final de la Champions League podría significar el fin de una era en el Real Madrid, pero sin importar lo que se decida, Carlo Ancelotti siempre estará "agradecido" con el equipo español.

El italiano no sabe si continuará como entrenador del equipo 'blanco' la próxima temporada pese a que aún le queda un año de contrato, pues aunque aún tiene aspiraciones en La Liga y la Copa del Rey, la doble derrota en Champions ante el Arsenal y la posibilidad de cerrar la campaña sin títulos será algo inaceptable para el conjunto español.

"No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi ultimo partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", aseguró en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, luego del global de 5-1 en contra.

"No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual".

Aunque acepta las críticas por una nueva derrota y la eliminación de la Liga de Campeones (la primera que encaja antes de semifinales desde que dirige alñ Real Madrid), 'Carletto' intentó mirar con esperanza lo que le queda de temporada, La Liga, la final de Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

"Que alguien considere que soy el único culpable no me cambia lo que pienso. En los próximos días prepararé el próximo partido para seguir en la pelea por La Liga y la final de la Copa del Rey. Me da exactamente igual el resto", dijo.

Ancelotti nunca ha dejado de pensar que es el entrenador adecuado para el Real Madrid y por ahora, seguirá buscando remontar en La Liga, aunque está a cuatro puntos del Barcelona (70) a falta de cinco fechas.