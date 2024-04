Rodrygo alabó a Manchester City antes de enfrentarlo en la Champions League

El brasileño Rodrygo Goes mostró un "respeto total" por el rival de Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, Manchester City al que ve como "el mejor equipo del mundo" y que "cambió" su carrera con un doblete inolvidable en 90 segundos en las semifinales de hace dos temporadas

"Me trae buenos recuerdos, pero también malos. Era un rival al que, para ser sinceros, no queríamos enfrentarnos. Y ellos también piensan lo mismo. No querían jugar contra nosotros. Es un partido que todo el mundo espera que sea la final, pero llega ahora", aseguró a The Guardia

"Manchester City es muy bueno, pero nuestro equipo también es muy fuerte. Será bueno volver a enfrentarnos a ellos. Son los campeones de la Champions y del mundo, hoy por hoy son el mejor equipo del mundo, así que les tenemos un respeto total", añadió.

Pep Guardiola va por la "imposible" ante Real Madrid en Champions League

Rodrygo no ve debilidades en el rival aunque muestra total confianza en las opciones del Real Madrid de superar la eliminatoria.

"No tienen jugadores medianos o malos. Nadie que puedes pensar que si le presionas, no es bueno y te va a regalar un gol o una gran ocasión. Controlan muy bien el juego y el balón. Juegan muy bonito. Es un equipo muy difícil. Da mucha rabia jugar contra ellos, pero creo en nuestro equipo", dijo.