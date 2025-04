Revelado lo que todos los técnicos querían saber: el secreto de Hansi Flick

EFE

El portero alemán Marc-André Ter Stegen, del Barcelona, confesó en una entrevista con un pódcast del diario 'Bild' cómo su compatriota y entrenador del equipo catalán, Hansi Flick, ha cambiado los hábitos dentro del vestuario con un estilo claro, empático y poco amigo de la opulencia.



"La forma en que Hansi dirige y lo mucho que aprecia a su personal es algo que se aprecia mucho y que recibe de vuelta de la gente. Se le da muy bien empatizar con la gente y sentir lo que les conmueve", dijo el portero en su entrevista con Hennig Feindt, periodista del diario más leído de Alemania. El Barcelona presenta a Hansi Flick como su nuevo timonel

Ter Stegen, que se encuentra actualmente lesionado pues sufrió en septiembre del año pasado una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, dolencia que suele tener un periodo de recuperación de unos ocho meses, también alabó el modo en que el actual director técnico germano dirige al Barcelona.

"A menudo encuentra las palabras adecuadas, a veces dice muy claramente lo que le molesta, pero siempre encuentra un buen equilibrio -también con los jugadores jóvenes- y consigue que todo el mundo esté de acuerdo", dijo el cancerbero para explicar el buen momento del equipo azulgrana, actual líder del campeonato liguero con cuatro puntos más que el Real Madrid.

"Se puede ver en este momento que es sencillamente muy armonioso", apuntó Ter Stegen sobre su club, en el que, según afirmó, no le extrañaría ver "en algún momento" al centrocampista canario Pedri ocupar el papel de capitán.



A Pedri, Ter Stegen se lo llevaría si pudiera a la selección nacional alemana, llegó a señalar el alemán.

"Para mí ya es un fenómeno que no me extrañaría que se ocupara de llevar el brazalete de capitán. Marcará este club durante mucho tiempo", aseveró el portero germano sobre Pedri y el Barcelona.



Además, Ter Stegen se refirió a los cambios que Flick introdujo en la disciplina del vestuario del Barcelona para hacer más espartano el comportamiento de sus estrellas, que ya no visten con su propia ropa cuando acuden a los duelos del Barcelona y llevan los atuendos del club.

"Lo entiendo. En el vestuario tampoco fue un gran problema. Se dijo una vez y ya está", señaló el guardameta, que también habló sobre los cambios estéticos a los que se sometió en 2019, con un trasplante de pelo.

"En algún momento -como probablemente les ocurre a muchos hombres en su vida- perdí unos cuantos pelos y ya no estaba del todo contento", contó Ter Stegen.



"Entonces dije: 'Vale, me gustaría volver a tener una línea de pelo ligeramente diferente, y así lo hice'", dijo un Ter Stegen que, según 'Bild', está "muy satisfecho" con el resultado.