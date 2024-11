Real Madrid, un ejemplo de buen futbol y efectividad

Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que utilizó el 2-5 que el Real Madrid le endosó a los 'Reds' en 2023 como ejemplo de lo que es el equipo blanco durante su etapa en el Feyenoord.



El Real Madrid está invicto en los últimos ocho choques contra el Liverpool, con un balance de siete triunfos y un empate, y en los octavos de final de la temporada 2022-2023, el Real Madrid ganó en Anfield 2-5.

"No sabía que habíamos jugado contra ellos tantas veces. Ese partido (el del 2-5, lo utilicé como ejemplo en el Feyenoord porque el Madrid siempre encuentra una forma. Es lo que les hace tan especiales. Es lo que les ha hecho el mejor equipo del mundo en los últimos cinco o diez años", dijo Slot este martes en rueda de prensa.



Sobre la situación de Mohamed Salah, que dijo estar "decepcionado" por no haber hablado de su renovación con el club, Slot comentó que no sabe nada de un posible acuerdo y que lo único que puede decir es que según sus alineaciones, "Mo está más dentro que fuera".

"No creo que esté distraído para nada. No he visto nada en él después de estos comentarios, él sigue marcando y solo está centrado en el partido de mañana. Si estuvieras hoy en la ciudad deportiva, nadie está hablando de ello. Los jugadores están centrados en el corto plazo, y eso es el Madrid y el City. No hay distracción ni en los jugadores ni en mí".