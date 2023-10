Real Madrid, feliz por Rodrygo y tranquilo con Jude Bellingham

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, transmitió tranquilidad por el estado de Jude Bellingham, que se retiró con molestias en un abductor, y celebró el reencuentro con el gol del brasileño Rodrygo Goes tras once partidos sin marcar, admitiendo que "le va a ayudar en los próximos partidos".

"El gol es importante para Rodrygo, más que para nosotros porque pese a que no marcó en partidos anteriores, hizo buenos encuentros. Es un gol importante que le va a ayudar en los próximos partidos", manifestó en rueda de prensa, posterior a la victoria 2-1 como visitante frente al Braga.

Ancelotti tuvo que sustituir al inglés Bellingham, que se convirtió en el segundo jugador de la historia del Real Madrid que marcó en sus tres primeros partidos en la Liga de Campeones tras el francés Karemabeu. En su comparecencia dejó un mensaje de tranquilidad. "Está bien, un poco cargado del abductor, pero no tiene nada especial. Está bien para Barcelona".

También hubo elogios del técnico madridista hacia el brasileño Vinícius por su partido en Portugal. "Ha vuelto a su mejor nivel, ha metido un gol que le anularon, ha dado asistencias y ha marcado la diferencia en el partido".

"Hemos intentado a nivel defensivo meter una línea de cuatro en el medio campo. Bellingham se sacrifica mucho en la izquierda, trabaja mucho por el equipo y Vinícius puede estar más fresco para hacer transiciones, hoy ha sido muy peligroso. Trabajan bien juntos, con balón se abre Vini y él va más por dentro. Lo están haciendo bien los dos", agregó.

Ancelotti reconoció que realizó rotaciones con vistas al clásico y por prevención. "Tengo claro el equipo de Barcelona, después de este partido es bastante claro lo que queremos hacer, intentar ganar haciendo lo máximo. Tenemos tiempo para prepararlo, he cambiado un poco la alineación porque hay jugadores tocados. No he corrido riesgos con Alaba, los que han sustituido lo han hecho muy bien. Me gustó mucho Camavinga como pivote, hizo un gran partido. Llegamos al clásico con toda la ilusión del mundo a un partido importante".