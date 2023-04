Real Madrid dejó encaminadas las semifinales de la Champions League

Real Madrid dio uno de esos golpes a los que está acostumbrado en la Champions League, superó a Chelsea que deambuló en el Santiago Bernabéu y que perdonó en la primera ocasión del partido a los dos minutos, después el peso del partido le cayó encima y fue un dulce para el campeón que dio un paso a semifinales.

Chelsea llegó con un plan al Bernabéu, defender y jugar al contragolpe luego de recuperar el balón, esa idea se plasmó en el terreno de juego a los dos minutos y se repitió poco después, pero ni Joao Félix, ni Raheem Sterling pudieron vencer a Thibaut Courtois.

Los locales se fueron adueñando del balón, comenzaron a dominar y para derrotarlos se tiene que jugar un partido perfecto y el conjunto londinense se equivocó, Reece James intentó salir jugando con un túnel y perdió el balón, lo recuperó Luka Modric y comenzó la jugada que terminaría Karim Benzema tras un remate de Vinícius y una atajada de Kepa.

Karim Benzema sigue abriéndose paso en la Champions League a base de goles

Los ‘Blues’ buscaron no salir goleados y renunciaron al ataque, bueno, no renunciaron, pero no tenían claridad al frente y pensaban en una pelota parada para hacer daño y empatar, pero en minutos todo se les vino abajo y se quedaron con 10 tras la expulsión de Ben Chilwell a falta de media hora para el final.

Sobrevivir en esas condiciones en el Bernabéu es prácticamente imposible y Real Madrid remató el partido, tal vez la eliminatoria, a los 74 minutos con un gol de Marco Asensio quien tenía algunos segundos en el terreno de juego luego de entrar de cambio por Rodrygo.

Real Madrid viaja a Londres con una ventaja que le da para soñar con las semifinales, Chelsea perdió el gol no solo en el torneo, sino en general y tiene un misión al borde de lo imposible, el equipo blanco ya saborea las semifinales y apunta a la décimo quinta, al final, cuatro partidos lo separan de ella.