Real Madrid contra de su propia historia en la Champions League

El equipo blanco no ha avanzado a la final tras empatar como local la semifinal

Real Madrid buscará un lugar en la final de la Champions League y deberá hacerlo con las estadísticas en su contra, el ‘Rey de Europa’ no ha superado las eliminatorias en las que empató en la ida de semifinales en el Santiago Bernabéu y es un mito que intentará superar la próxima jornada en Manchester.

Vinícius Jr. puso contra las cuerdas a Manchester City en la Champions League

Un potente disparo de Kevin De Bruyne apagó las gradas del Bernabéu en donde se sintió la final hasta el tiro del belga que no pudo contener su compatriota Thibaut Courtois, el empate no tiene valor para nadie y la eliminatoria está para cualquiera, pero la historia en esta ocasión no está del lado del conjunto ‘Merengue’.

Bayern Munich fue durante años la ‘Bestia Negra’ del equipo blanco y el primero en dejarlo en el camino a la final con un empate a un gol en la capital española y un contundente 2-0 en la vuelta que llevó al conjunto ‘Bávaro’ a la final, pero la historia la repitió PSV Eindhoven en la temporada 1987/88 avanzando con gol de visitante.

🎙 @Camavinga: “No hay favorito, está al 50%. El resultado es un empate y hay que ganar".#UCL pic.twitter.com/gvtqSN1q0I — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2023

Milan fue el tercer equipo en eliminar al Madrid tras empatar a un gol en la capital española y sentenciar su lugar en la final con un contundente 5-0 en San Siro, la última vez es un recuerdo más fresco en la memoria del ‘Rey de Europa’.

Chelsea levantó la ‘Orejona’ luego de dejar fuera de la competencia al equipo blanco que no pudo salir con ventaja del Alfredo Di Stéfano y que terminó consumando su eliminación en Stamford Bridge con un 2-0 que llevó a los ‘Blues’ a la gran final del torneo continental que vuelve a quedar en el aire para Real Madrid.