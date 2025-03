PSV peleó con todo, pero no le alcanzó para eliminar al Arsenal

Arsenal fue mucha pieza para el PSV y con un empate a dos goles le bastó para asegurar su pase a los cuartos de final de la Champions League.

Los ‘Granjeros’ llegaron al Emirates Stadium con déficit de 7-1 y la remontada se antojaba prácticamente imposible; sin embargo, buscaron la hazaña desde el silbatazo inicial.

Pero los locales no se confiaron y al minuto 6 apareció Oleksandr Zinchenko con un disparo desde fuera del área para abrir el marcador.

Arsenal se relajó en la marca, con pérdidas de balón constantes e Ivan Perisic no perdonó. El croata igualó el partido al 18’.

Oleksandr Zinchenko nets his first #UCL goal for Arsenal 🙌 pic.twitter.com/t2ropp7juu

Antes del medio tiempo los ‘Gunners’ ampliaron la ventaja con un cabezazo artero de Declan Rice, dejando el global en 9-2.

En el complemento, los visitantes volvieron a salir con ímpetu y lanzándose al frente intentando provocar un error del rival con presión alta.

La estrategia rindió frutos al 70’, tras un robo de balón, Couhaib Driouech lo picó de larga distancia y superó a David Raya.

Sin embargo, los ‘Granjeros’ no pudieron hacer más y se quedaron fuera de la competencia. Ahora el Arsenal se medirá al ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Couhaib Driouech chips it over David Raya for his first ever #UCL goal 🤩 pic.twitter.com/IlK6G72Y8b