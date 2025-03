PSG se venga del Liverpool y lo elimina en Anfield

Paris Saint-Germain selló su pase a cuartos de final de la Champions League tras derrotar al Liverpool en la tanda de penales (1-4).

Los ‘Reds’ salieron con todo para aumentar su ventaja y tuvieron dos claras de Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai, pero no pudo ser.

Los franceses se sacudieron los primeros avisos y comenzaron a crecer. Al minuto 12 Ousmane Dembélé se metió al área y, tras un error de comunicación de Ibrahima Konaté y Alisson Becker, empujó el esférico al fondo de las redes.

