PSG inicia su camino hacia la 'Orejona' frente a Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se verán las caras por tercera vez en la Champions League y, además, lo harán dentro del Grupo de la Muerte.

No será un camino fácil para ninguno de los dos. Por un lado, los parisinos vienen de perder en casa ante Nice, lo que significó su primer descalabro en la Ligue 1 esta campaña.

Luis Enrique aún no encuentra la fórmula para que su equipo sobresalga. En la liga local registran dos victorias, dos empates y una derrota. La buena noticia es que cuenta con Kylian Mbappé, quien suma siete tantos en cuatro partidos.

En el arco, Gianluigi Donnarumma. En la defensa parece no haber dudas: Lucas Hernández, Milan Skriniar, Marquihnos y Achraf Hakimi, en línea de cuatro. En la media, tres jugadores, todo indica que serán: Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Manuel Ugarte. El ataque, inamovible: Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos y Mbappé.

Doloroso tropiezo en casa del Paris Saint-Germain

En el papel, una escuadra sólida, con experiencia, pero que no termina de embonar y que hoy tendrá su primer gran examen ante un Borussia Dortmund que, si bien no ha tenido el arranque deseado en la Bundesliga, no ha perdido, cuenta con dos triunfos y dos empates.

En su más reciente compromiso, ante Freiburg, se impusieron 4-2, a pesar de que Sébastien Haller no consiguió un solo tanto y quizá su poca productividad le abra la puerta a Niclas Füllkrug, recién llegado de Werder Bremen y que la campaña anterior marcó 16 goles en 30 encuentros.

Seguramente Edin Terzic también se decantará por un 4-5-1, con Gregor Kobel en el arco; Julian Ryerson, Niklas Süle, Mats Hummels y Ramy Bensebaini en la zaga; Marcel Sabitzer, Julian Brandt y Emre Can en la media; finalmente, Donyell Malen, Füllkrug y Karim Adeyemi en la delantera.

Para las 'Abejas' la clave está en la defensa, que tendrá un trabajo titánico para detener al poderío de los parisinos,