¿Por qué Porto es segundo si tiene los mismos puntos que Leverkusen y Atlético?

¿Quién clasificará segundo? Bayer Leverkusen esperaba ser el favorito para hacerlo, pero con su derrota ante Porto, hay un triple empate con tres unidades entre estos dos clubes y el Atlético de Madrid, donde, extrañamente, el equipo portugués es quien marcha como escolta.

Antes de que iniciara la actividad en la Champions League y con semejantes equipos compartiendo el Grupo B, la única certeza era que el Brujas sería el último lugar. Bueno, nada más lejos de la realidad, pues el equipo belga es líder absoluto con nueve puntos, es decir, ha ganado todos los partidos.

Los otros clubes tienen tres unidades, a falta de toda la segunda vuelta de la fase de grupos.

Porto llegó a este compromiso con cero puntos, pero con los goles de Zaidu Sanusi (cabezazo picado tras un gran centro de Mehdi Taremi al 69’) y la definición cruzada de Galeno (86’), el equipo ‘Dragón’ al fin sumó en esta competencia y se mete de lleno en la lucha por clasificar a octavos de final… aunque igual tiene los números como para entrar a la Europa League o bien, irse eliminado a la primera.

Porto timbró en el segundo lugar del sector gracias, justamente, a sus duelos directos contra el Leverkusen y el Atlético, pues aunque los tres equipos están igualados en puntos y cada uno venció a un rival diferente, el equipo ‘dragón’ derrotó por dos tantos al conjunto alemán y cayó por uno ante los españoles, o sea, va +1 gol entre tres tres implicados, mientras que Leverkusen tiene +0 (al ganar por dos y perder por dos) y Atleti -1 (pues ganó por un gol y pérdió por dos).

Brujas no entra en la ecuación, pues no es parte de los empatados, por lo que se puede decir que los duelos directos ante el club belga no se toman en cuenta en este caso.

¿El primer criterio de desempate debería ser la diferencia de goles totales en el grupo? Seguramente sí, pero para UEFA esta opción es apenas la sexta; ósea, primero tendrían que anulares cinco situaciones previas.

Así, las ‘Aspirinas’ caen al tercer lugar, mientras que el Atlético de Madrid, presunto favorito en ese competido sector ya es último lugar.