Pep Guardiola sabe cómo puede vencer al Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, auguró este lunes una eliminatoria muy pareja frente al Real Madrid en la Liga de Campeones, en la que será la "disciplina defensiva" lo que marcará las diferencias.



En la rueda de prensa previa al choque de mañana en Mánchester, el técnico español reconoció que en la última década los enfrentamientos entre ambos equipos se han convertido en un clásico de la competición, pero incidió en que todavía no están a la altura de las grandes rivalidades históricas de Europa.



"En el Madrid, el talento siempre ha estado, pero ha sido la disciplina defensiva lo que ha marcado la diferencia. El año pasado aquí no nos permitieron ni acercanos", consideró.

Para Guardiola, el último partido del Madrid en la Liga contra el Atlético de Madrid reflejó la capacidad de sacrificio que tienen estrellas como Vinícius o Mbappé cuando su equipo lo necesita.



El técnico fue muy autocrítico y admitió que el City "no está siendo consistente" esta temporada, porque están concediendo muchos goles y ocasiones a los rivales, pese a lo cual cree que pueden mostrar su mejor cara en la eliminatoria ante el Madrid.



"Nosotros hemos ganado mucho porque hemos sido muy disciplinados en la fase defensiva, y este año no lo hemos sido tanto", dijo, antes de añadir que "no es fácil volver a enchufarse" en la temporada después de ganar la Liga o la Champions.



Sobre los blancos, Guardiola destacó que son "competidores excepcionales" y que, aunque han perdido más partidos de lo que suele ser habitual, su temporada todavía les ha dado para ir líderes en la Liga española.



No quiso entrar en la polémica sobre el Balón de Oro que consiguió su jugador Rodri frente a Vinícius, que hizo que el Madrid boicotease la gala del premio, y se declaró "feliz" por su jugador, al tiempo que aseguró que no guarda ningún rencor al club español.

Preguntado por este duelo, que llega mucho antes de lo que a priori se habría esperado, Guardiola manifestó que si están ahí y tienen que jugar la vuelta fuera de casa es porque se lo han "merecido" tras una liguilla previa en la que finalizaron en el puesto 22 sobre los 24 que se clasificaban.



Ironizó sobre si su continuidad peligra en caso de ser eliminados por el Madrid: "Conservo mi sitio aquí por todo lo que hemos ganado en los últimos años; si no, no seguiría aquí".



Guardiola no podrá disponer de Rodri, baja para toda la temporada, pero consideró que a su equipo le ha faltado "bastante más que Rodri".



Por último, interrogado sobre si este clásico moderno puede equipararse con los que dirigió al frente del Barcelona contra el Madrid de Mourinho, opinó que en estos "había bastante más ruido" que en los actuales.