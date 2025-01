Paris Saint-Germain y Manchester City obligados a ganar en la Champions League

Paris Saint-Germain y Manchester City se enfrentan en un duelo a todo o nada en la Champions League, para sorpresa de cualquiera, ambos se tambalean entre la zona de playoff y la de eliminación y necesitan la victoria para renacer en el torneo, solo uno conseguirá los tres puntos.

PSG está en la zona de eliminación y el City ocupa la posición 24, no tienen alternativa y tienen que ganar, el empate no les sirve porque solo aumentaría la posibilidad de fracasar en el torneo continental y no hay mañana.

Ambos han sufrido cosas inexplicables en el certamen continental, el campeón de Francia perdió de último minuto contra Atlético de Madrid en un partido que pudo ganar y el campeón inglés perdió una ventaja de tres goles en 25 minutos contra Feyenoord.

PSG y City tienen el agua en el cuello y el remedio para conseguir oxígeno es conseguir tres puntos vitales porque no serán definitivos, los tendrán que ganar y certificar su boleto al playoff en la última jornada.