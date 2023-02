Paris Saint-Germain quiere dejar fuera de la Champions League a Bayern Munich

Paris Saint-Germain tiene un objetivo claro desde hace varios años, ganar la Champions League, ese deseo no lo ha podido cumplir y hoy frente a Bayern Munich busca el primer paso a cuartos de final, el conjunto ‘Bávaro’ lo venció en la final de 2020 y seis triunfos en la fase de grupos son su carta de presentación.

PSG comenzó el 2023 de una forma irregular y necesita reencontrarse con su mejor versión si quiere salir con ventaja de casa, el conjunto francés recupera a futbolistas importantes como Mbappé y Messi, se espera que ambos acompañen a Neymar y el tridente la esperanza, pero la defensa deberá ser una roca ante el ataque alemán.

Bayern Munich es un equipo en toda la extensión de la palabra, no conoce la derrota esta temporada en el torneo y es capaz de hacer daño no solo a los parisinos, sino a cualquier equipo con vida en la competencia, su poderío es tal que ante PSG no salta en inferioridad de condiciones.

El recuerdo de la final de 2020 que ganó el 'Gigante de Baviera' sigue presente a pesar de la “venganza” de PSG en cuartos de final un año más tarde, una nueva eliminatoria da vida a una rivalidad que va tomando tintes de clásico europeo, la victoria es el primer paso a los cuartos de final y porque no pensar que uno más rumbo a la ‘Orejona’.