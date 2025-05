Paris Saint-Germain a 90 minutos de cumplir su sueño en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain venció 2-1 a Arsenal y sentenció las semifinales de la Champions League para citarse con Inter en la segunda final de su historia, levantar la ‘Orejona’ es la asignatura pendiente y está a 90 minutos de convertir el sueño en realidad. IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!!! ❤️💙#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/UvIf3iygYm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 7, 2025

Arsenal terminó extrañando a los delanteros que están lesionados, las bajas mermaron su rendimiento y la falta del gol en 180 minutos de la eliminatoria quedó en evidencia, cayó ante los parisinos que fue superiores y efectivos, que son un equipo en toda la extensión de la palabra y que tienen el triplete a la vista.

El conjunto londinense salió decidido, con la intensidad como presentación y en tres minutos tocó dos veces la puerta de Gianluigi Donnarumma que evitó el empate en el global, respondió el cuadro local con un tiro al poste de Khvicha Kvaratskhelia que dejó helados a los visitantes.

Así selló Paris Saint-Germain su boleto a la final de la Champions League

El plan de PSG estaba claro, darle el balón a los ‘Gunners’ para tener espacios al frente y así generó peligro, avisó en dos ocasiones y a la tercera oportunidad, Fabián Ruiz aumentó la ventaja para estrenarse como goleador en la Liga de Campeones.

Arsenal no bajó los brazos y lo siguió intentando en el inicio de la segunda mitad, Donnarumma volvió a ser factor con una atajada extraordinaria en un disparo de Bukayo Saka que buscaba el ángulo.

Vitinha falló un penal a los 69 minutos y Achraf Hakimi fue quien aumentó la ventaja sobre el conjunto londinense que marcó el gol de la honra al 76 sin poder evitar que PSG consiguiera clasificar a la segunda final de la Liga de Campeones de su historia.