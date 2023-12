Luka Modric se une a la lista de falladores de penaltis

El italiano Carlo Ancelotti dijo el pasado septiembre que sus lanzadores de penalti eran el español Joselu Mato, el croata Luka Modric y el brasileño Vinícius Junior; pero todos, junto al brasileño Rodrygo Goes, ya han fallado desde los once metros esta temporada en una faceta del juego que podría ser decisiva.



“Depende de los partidos pero el orden es: primero Joselu, que tiene mucha experiencia, después Modric que también lo hace bien y después Vinicius", fue la frase de Ancelotti días después de que Rodrygo fallase un penalti en Balaídos.

Pero no fue un fallo cualquiera. ‘Carletto’ mostró su enfado de forma vehemente ya que en sus planes aparecía Luka Modric como el lanzador. Lo pidió, pero su órden no llegó a buen puerto.



Una circunstancia que se dio en el inicio de una gran sequía goleadora de un Rodrygo Goes que acabó borrándose de lanzar una pena máxima frente a Osasuna después de más de 30 disparos sin gol. De la que, con el apoyo de Ancelotti, como reconoció el brasileño, salió hasta sumar ya nueve goles y cinco asistencias.



Un penalti que falló el primer lanzador señalado por Ancelotti, Joselu. Además, Vinícius erró otro en pretemporada frente al Barcelona.

Por ello, al técnico italiano solo le quedaba en la recámara la bala de Modric como experto desde los once metros. Sin embargo, frente al Unión Berlín, también erró y la lista de lanzadores ha acabado por convertirse en una lista de fallos.



Cuatro penaltis -tres en partidos oficiales- chutados por el Real Madrid y pleno de errores. Un cuatro de cuatro que, a pesar de no costar puntos, sí podría pasar factura de cara a futuras tandas de penaltis que decidan eliminatorias y títulos en torneos del ‘KO’.



Una tarea desde los once metros que dominaba el francés Karim Benzema, con 32 goles anotados y solo 5 penaltis fallados. Un 86,49% de acierto.



Sin embargo, desde su marcha el pasado verano rumbo al fútbol saudí, el porcentaje en el Real Madrid es del 0% y con sus lanzadores, en teoría, más fiables sin cumplir con dicha condición.



Es más, según datos de BeSoccer Pro para EFE, desde la marcha de Cristiano Ronaldo en 2018, habitual lanzador en su etapa como madridista, en unos galones que ausumieron Sergio Ramos y Karim Benzema, el Real Madrid ha tirado 56 penaltis y ha fallado 12; de los cuales cuatro son de esta temporada.