Luis Enrique aceptó que Arsenal más intenso que PSG en la Champions League

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint Germain, explotó contra una periodista en unas declaraciones para Canal+ Francia y le respondió: "No tengo intención de explicarte nuestra táctica porque no la entenderíais".

Arsenal venció por primera vez a Paris Saint-Germain en la Champions League

El técnico español se expresó de esta forma después de que su equipo cayera derrotado por 2-0 contra Arsenal en la segunda jornada de la Champions League.

"No tengo intención de explicarte la táctica porque seguramente no lo entenderíais. Tenemos que intentar corregir muchas cosas como equipo, pero no voy a explicar nada", dijo el preparador en la televisión francesa.

"Conozco la intensidad de Arsenal, cómo juegan con y sin balón y que lo hacen a un gran nivel. No hay dudas de que son un gran equipo y sabemos el listón que ponen. Tenemos que aceptar que perdimos todos los duelos con el Arsenal y si no ganas esos duelos, sufres".