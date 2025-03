Liverpool sobrevive al vendaval del Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain dominó de principio a fin el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, pero el Liverpool aprovechó la única oportunidad que tuvo para sacar ventaja.

Las estadísticas, todas ellas, indican que los parisinos debieron haber ganado cómodamente: 28 disparos -10 al arco-, 65% de posesión, 14 córners, 92% de pases acertados; sin embargo cayeron por la mínima con un cuadro inglés que solo tuvo un disparo al arco, el cual mandó al fondo de las redes, tras un zurdazo de Harvey Elliott.

Ni la mejor versión de Ousmane Dembélé, ni la brillantez y creatividad de Bradley Barcola, ni la velocidad de Achraf Hakimi bastaron para que los ‘Reds’ cayeran.

Khvicha Kvaratskhelia abrió la llave al minuto 22 con un potente disparo que Alisson Becker no pudo detener, pero el VAR echó para atrás el tanto por fuera de lugar.

Esa sería la única vez que el arquero brasileño sucumbiría, hizo la diferencia con 10 atajadas de primer nivel que le dieron oxígeno a los suyos.

La primera mitad fue un despliegue espectacular del PSG que atacó por las bandas, por el centro del campo, pero que en todo momento se topó con el arquero brasileño.

Liverpool estuvo errático en la salida, con balones perdidos en todas las áreas y un Mohamed Salah sin oportunidades para sorprender.

En el complemento, los avisos no pararon Dembéle, Vitinha, Warren Zäire-Emery, Gonçalo Ramos, todos sumaron a las estadísticas, pero no al marcador.

Los ‘Reds’ resistieron y con el ingreso de Darwin Núñez intentaron romper líneas y contragolpear. Aunque parecía que la estrategia no estaba dando frutos, al 87’ el uruguayo ganó el esférico, condujo y encontró solo a Elliott en los linderos del área. El joven atacante no dudo y sacó un disparo de zurda que Gianluigi Buffon alcanzó a rozar, pero la potencia era tal que terminó incrustándose en las redes.

El Parque de los Príncipes volvió a presenciar una noche decepcionante, pues aunque el PSG no se achicó y tuvo al Liverpool a su merced, no tuvo la contundencia que un duelo de este tipo requiere.

La vuelta se disputará en Anfield el próximo martes 11 de marzo.

