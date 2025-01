Liverpool se enfrentará al PSV sin sus estrellas

El Liverpool ya tiene garantizado su lugar en los octavos de final de la Champions League y viajará a Países Bajos con un cuadro alterno.

Arne Slot dará descanso a nueve de sus jugadores estrella: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah y Luis Díaz se quedarán en Inglaterra.

Los ‘Reds’ solo se juegan la posición en la tabla general, actualmente marchan líderes de la competencia, seguidos del Barcelona. El único escenario que los dejaría en el segundo sitio sería si pierden con PSV y los catalanes derrotan a Atalanta.

Liverpool es el único club que marcha con paso perfecto, tras ganar sus siete partidos. Además, cuentan con 15 goles a favor y 2 en contra, la segunda mejor defensiva de la competencia, detrás del Inter.

Join us live as Arne Slot and Cody Gakpo face the media ahead of matchday eight in the #UCL 🗣️ https://t.co/Ctkk3aQu71