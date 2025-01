Liverpool mantiene el invicto y sella su pase a octavos de final

Liverpool aseguró su pase directo a los octavos de final de la Champions League, luego de que se impusiera 2-1 a Lille, en Anfield, y consiguiera su séptima victoria del torneo.

Los visitantes se mantuvieron sobrios en la defensa y medio campo, cortando los avances de los ‘Reds’, mientras que las pocas que tuvieron los locales no causaron sorpresa.

Fue hasta el minuto 34 cuando apareció Mohamed Salah para abrir el marcador. El egipcio recibió un pase de larga distancia de Curtis Jones y definió de zurda ante Lucas Chevalier.

En el complemento Liverpool presionó para ampliar la ventaja ante un desconcertado Lille que perdió a Aïssa Mandi por doble tarjeta amarilla, al 59’

Parecía la estocada final para los visitantes, pero dos minutos más tardes Jonathan David igualó los cartones tras encontrarse con un rebote dentro del área.

Sin embargo, poco más pudieron hacer los franceses y, en cambio, los ‘Reds’ se hicieron con el control del esférico.

Poco a poco los líderes de la Premier League fueron tejiendo oportunidades de peligro, hasta que al 67’ Harvey Elliott selló la victoria con un disparo desde fuera del área.

Ahora, el Liverpool debe esperar para conocer a su rival en la fase de eliminación directa.

Harvey Elliot puts Liverpool back on top of the #UCL table after just five minutes 🔥 pic.twitter.com/7t2BkVpexh