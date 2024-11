Liverpool es el nuevo líder de la Champions League

Liverpool goleó 4-0 al Bayer Leverkusen en la Jornada 4 de la Champions League, con una actuación magistral de Luis Díaz, quien se apuntó un hat-trick.

Los ‘Reds’ se presentaron en Anfield invictos, con tres victorias al hilo, mientras que los alemanes sumaban un triunfo, un empate y una derrota.

La misión parecía sencilla para los ingleses, pero en el arranque del encuentro no lo fue. Las ‘Aspirinas’ consiguieron detener el vendaval, tanto con faltas, como con algunas llegadas.

Sin embargo, el peligro siempre se palpó del lado del Liverpool, que tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador.

Díaz se encargó de poner el 1-0, tras recibir un pase de Curtis Jones, aprovechó la salida del arquero Lukas Hradecky para picar el esférico y mandarlo al fondo de las redes.

Dos minutos más tarde, Mohamed Salah mandó un centro artero al corazón del área y Cody Gakpo la mandó a guardar con un potente cabezazo que había sido señalado como fuera de lugar, pero el VAR lo validó.

Luis Díaz made it look so easy ✌️



That ball from Mo Salah though 🔥 pic.twitter.com/U9w0R9fPdo