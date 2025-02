La Juventus hace valer su localía y le saca ventaja al PSV

La Juventus dio un paso al frente en los playoffs de la Champions League tras vencer 2-1 al PSV.

La ‘Vecchia Signora’ supo gestionar su tenencia de pelota, pues aunque no tuvo mayor posesión, sí fue más contundente que el rival.

El primer aviso llegó al minuto 7, tras una buena combinación de Nicolás González y Timothy Weah, pero Randal Kolo Muani no pudo mandarla al fondo de las redes.

PSV intentó reaccionar, pero Michele Di Gregorio le negó dos opciones claras a Luuk de Jong.

WESTON MCKENNIE NEARLY TORE THE COVER OFF THE BALL WITH THIS GOLAZO 🚀 pic.twitter.com/zFdXV6hSDE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 11, 2025

La Juventus siguió presionando y al 34’ abrió el marcador por conducto de Weston McKennie, quien remató un pase de Federico Gatti.

Los locales siguieron apretando e intentaron irse al descanso con dos goles de ventaja, pero no pudieron concretar la misión.

En el complemento, los ‘Bianconeri’ volvieron a la cancha con la misma intensidad con la que cerraron el primer tiempo, pero Walter Benítez estuvo atento.

Ivan Perišić strikes for PSV! 💥



The former Inter man makes Juve pay with a smooth control and finish 😮‍💨 pic.twitter.com/RyBvKB9iMl — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 11, 2025

Cuando los de casa estaban más cerca de ampliar su ventaja, apareció Ivan Perišić dentro del área para recoger un disparo desviado de Noa Lang y conseguir el empate.

La Juventus no se desmoralizó y continuó atacando, ante un PSV que buscaba contragolpear y sorprender a la defensa.

Si embargo, fue la ‘Vecchia Signora’ la que concretó la victoria gracias a un disparo de Samuel Mbangula al 82’.

Con este resultado, la Juventus viajará a Países Bajos para el duelo de vuelta con ventaja de un tanto.