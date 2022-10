La dura crítica de Courtois a sus compañeros en la defensa

Through to the round of 16:



🇩🇪 Bayern

🇵🇹 Benfica

🇧🇪 Club Brugge

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Dortmund

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🇮🇹 Napoli

🇫🇷 Paris

🇪🇸 Real Madrid #UCL