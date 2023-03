La clave para el Liverpool, detener a Vinicius Jr.

Fabinho, centrocampista brasileño del Liverpool, se rindió al momento que protagoniza su compatriota Vinícius Junior, y antes del partido de vuelta de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, le calificó como "el principal jugador" a vigilar.

"Vinícius está en un momento tremendo, desde la temporada pasada es uno de los principales jugadores del Madrid. En la ida demostró por qué está en un gran nivel y es uno de los jugadores más decisivos del fútbol mundial", dijo en rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu.

"Su primer gol de Anfield lo saca de la nada y es un desafío pararlo, pero si queremos tener oportunidades de pasar la eliminatoria hay que dejar menos espacios a Vinícius e intentar pararlo. No es fácil porque siempre encuentra espacio y hace algo importante en el partido. Sabemos que es el principal jugador del Madrid", añadió.

Fabinho mostró la mentalidad con la que los jugadores del Liverpool encaran la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras perder 2-5 en Anfield, con el deseo de mostrar su estilo de fútbol para derrotar al Real Madrid y ver las posibilidades de remontada de la eliminatoria durante el partido.

"Hay que tener cabeza fría. Es un resultado que no es fácil, venir a un estadio como el Bernabéu 0-3 abajo en el marcador pero es importante no salir desesperados al principio de partido. Tenemos claro que necesitamos marcar, hacer goles, pero es más importante no concederlos. Llegar cero a cero al descanso es buen resultado porque después todo puede pasar", opinó.

"Está muy difícil para nosotros pero no está perdido, tenemos que estar motivados para jugar un partido de Champions. Son los octavos en un estadio como el Bernabéu y solo eso motiva. Por la situación de la eliminatoria es muy difícil pero tenemos que hacer nuestro mejor partido con inteligencia. Ganar no basta, tenemos que hacer tres goles para la prórroga como mínimo. Debemos disfrutar del partido", añadió.



Recordó su etapa en la cantera madridista Fabinho y su debut con el primer equipo. "Sobre mi pasado en el Real Madrid jugué un año en el Castilla, fue mi primer año como profesional, debuté en Segunda y también en Primera con el Real Madrid en el Bernabéu. Tuve la suerte de hacer mi debut en este estadio pero ya hace más de diez años. Desde que salí de aquí siempre he querido volver a jugar contra ellos. Será bonito".