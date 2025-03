Kylian Mbappé será duda hasta el último momento en la Champions League

Mbappé entró a la convocatoria, pero su presencia en el Metropolitano no está asegurada

Real Madrid publicó este miércoles la lista de convocados para la vuelta de octavos de final de la Champions League frente a Atlético de Madrid y la novedad es la presencia de Kylian Mbappé quien publicó un mensaje a través de las redes sociales apuntándose al derbi.

Mbappé continúa siendo la gran duda del equipo blanco de cara al duelo de esta noche, realizó trabajo especializado en el último entrenamiento por una molestia en el tobillo y preocupó a más de uno, pero finalmente logró colarse a la convocatoria.

Nadie puede asegurar que será titular en el Metropolitano, de hecho, el diario Marca asegura que estará “bajo la lupa hasta el último minuto” y avisa que Carlo Ancelotti tiene una idea clara, “si no está al cien por cien no sale de inicio” porque no se dar facilidades al Atlético.

La publicación menciona que hay buenas sensaciones y que “Mbappé quiere jugar” por la trascendencia del partido y resalta que “todo apunta a que estará listo” para intentar marcarle a los ‘Colchoneros’ por primera vez.