Kylian Mbappé es una pesadilla para la Juventus en la Champions League

Oscar Sandoval

Juventus no tiene buenos recuerdos enfrentando a Kylian Mbappé en la Champions League, el francés llega al duelo con una racha de tres partidos consecutivos marcando ante los ‘Bianconeri’ y ambos se ven la cara este miércoles en un nuevo escenario, el Santiago Bernabéu.

Real Madrid busca su tercer triunfo al hilo en la Liga de Campeones para mantener el paso perfecto y ubicarse en la parte alta de la tabla, el Bernabéu recibe un clásico europeo en el primer duelo de Mbappé como ‘Merengue’ frente a los italianos a nivel continental.

El delantero francés disputó su primer partido contra la ‘Juve’ en las semifinales de la temporada 2016/17 con Monaco y no pudo marcar, pero a partir de la vuelta todo cambió y anotó a la ‘Vecchia Signora’ en su lista de víctimas para después enlazar un doblete y otro tanto con Paris Saint-Germain en la antigua fase de grupos.

Mbappé que marcó como visitante en Turín y como local en Francia, intentará volver a hacerle daño al equipo italiano, pero en esta ocasión estrenándose en el Santiago Bernabéu que es su nueva casa.