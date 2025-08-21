Kairat, Pafos y Bodø/Glimt certificaron su boleto a la Champions League

Oscar Sandoval

La temporada 2025/26 de la Champions League tiene tres nuevos invitados quienes tras superar el playoff consiguieron un lugar entre los 36 clubes que pelearán por levantar la ‘Orejona’, mención aparte para Kairat que comenzó su camino desde la primera ronda de clasificación.

Las primeras tres eliminatorias del playoff se definieron este martes, en algunos escenarios con dramatismo como lo fue en Kazajistán en donde Kairat necesitó de la definición por penales para dejar en el camino a Celtic y asegurar un lugar en la fase de liga.

Pafos sufrió ante Estrella Roja que vendió cara la eliminatoria, el conjunto serbio empató el global a los 60 minutos con un tanto de Mirko Ivanic quien mandaba el duelo a tiempos extra hasta que Jajá consiguió el gol histórico con el que el equipo chipriota clasificó por primera vez a la Liga de Campeones.

Bodø/Glimt también avanzó a la fase de liga luego de aplastar 6-0 en el duelo de ida ante Strum Graz que maquilló la serie con dos goles como local que no cambiaron el destino de tres clubes que debutarán esta temporada en el mejor torneo a nivel de clubes en Europa.