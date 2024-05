Joselu agradece a México y el madridismo estalla como nunca

Acaba de anotar el gol que clasificó a su equipo a la final de la Champions League y él habla de México. Día grande para José Luis Mato Sanmartín y para todo el madridismo a nivel internacional.

Luego de la victoria del Real Madrid (2-1) en el Santiago Bernabéu y de firmar el gol que le dio la victoria a su equipo en tiempo de compensación ante el Bayern Munich, Joselu atendió a los micrófonos de la Champions y antes que todo agradeció a la afición en el mundo, en especial a la mexicana.

“Sobre todo, agradecer en todas partes del mundo, en México, que me encanta ir. He ido varias veces con mi familia, he estado en varios sitios, en playas. Simplemente decirles que nos animen en la final y que vayan con el Real Madrid”, dijo el atacante de 34 años luego del éxito en las semifinales.

JOSELU TODO EL MADRIDISMO EN MÉXICO Y EN EL MUNDO TE AMA. VAMOOOS @JoseluMato9 🔥✨

México es el país de habla hispana más poblado del mundo con unos 127 millones de habitantes solo en su territorio nacional. Es conocido principalmente por sus playas, su comida y la calidez de su gente. Para muestra de esta hospitalidad bastan las palabras de Joselu y el agradecimiento del Athletic de Bilbao hacia el ‘Pollo’ Briseño.

Joselu, madridista confeso, cumplió su sueño de jugar en el club ‘merengue’ para esta temporada y aunque lo cierto es que Carlo Ancelotti prefiere alinear sin un nueve de área, el atacante tiene nueve goles en La Liga y cinco en la Champions League, el último de ellos anotado este día al minuto 90’+1.

Real Madrid, el equipo más ganador en la historia de la Champions League, buscará su ‘orejona’ número 15 el sábado 1 de junio contra el Borussia Dortmund.