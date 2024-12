Golazo de Santiago Giménez y el Feyenoord crece en la Champions

El dulce momento de Santiago Giménez continúa en la Champions League.

No solo fue titular, no solo el Feyenoord ganó por goleada y no solo puso una asistencia, también anotó el gol que selló la victoria 4-2 sobre el Sparta Praga en la sexta fecha de la Liga de Campeones.

A los 63 minutos, cuando parecía que el marcador ya no se movería y que el mexicano sería retirado del campo en cualquier momento, un mal rechace de la defensa puso las condiciones necesarias para que ‘Santi’ mostrara su instinto asesino en el área y ampliara la ventaja de su equipo con un gran recurso.

Un centro desde la derecha picó ante el fallo de la defensa para despejarlo, el esférico se elevó hacia el área chica y Giménez no perdonó. Levantó la pierna en todo lo alto y contactó el balón prácticamente enfrente del arquero. Fue el cuarto gol de este encuentro en Roterdam y el séptimo de Giménez en lo que va de la temporada, el segundo si contamos únicamente la Champions League.

Feyenoord’s Santiago Gimenez with the perfect one-touch finish! 💫 pic.twitter.com/1cUtjnrnTD — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 11, 2024

El mexicano también asistió para el segundo tanto (10’), pero todo el mérito fue de Igor Paixao por ese golazo desde fuera del área. Los otros goles fueron obra de Gernot Trauner (8’), Moussa (30’), además del descuento de Albio Rrahmani (42’) y el tanto en propia meta e Thomas Beelen.

Desde que regresó de su lesión, Giménez vive un gran momento y por segundo partido consecutivo en la Champions, se hizo presente en el marcador. El aporte de ‘Santi’ ha sido clave para que el Feyenoord se asiente en puestos de playoffs en esta fase de liga del magno torneo de clubes en Europa.