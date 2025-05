El Tottenham ya canta el himno de la Champions League

El Tottenham está de manteles largos después de haber conquistado la UEFA Europa League tras vencer por 1-0 al Manchester United en un duelo que quedará marcado por dejar a los Red Devils sin nada en las manos.

Fue una temporada desastrosa para ambos equipos. Sin embargo, el más perjudicado fue el cuadro de rojo, con más poder económico, que terminó sin un solo título y con una crisis evidente que resolver en los próximos ciclos.

Are you ready for us, @ChampionsLeague? 😍 pic.twitter.com/JryS8tonuX