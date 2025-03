El Real Madrid está preparado para liquidar al Atlético hasta en penaltis

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha enviado un mensaje claro: su equipo está preparado para eliminar al Atlético de Madrid por cualquier medio necesario, así sea llegar hasta la tanda de penales.

A pesar de ello, Ancelotti sabe que el partido será por demás cerrado, como ha sido en las ediciones anteriores tanto en La Liga como en Champions League.

Recuerdo todos los partidos ante el Atlético muy igualados y competidos. En Champions hemos ganado más nosotros pero en otras competiciones ellos. Mañana va a ser lo mismo, un partido igualado que se decidirá por pequeños detalles como siempre ha pasado", aseguró.

El estratega sabe que al finalizar el encuentro todo puede pasar, pero sus futbolistas están absolutamente preparados para eliminar al equipo colchonero desde el paredón.

El Real Madrid, el rival imposible del Atlético en Champions League

“Ensayar los penaltis es difícil por el ambiente y la situación mental. Tenemos claro los que pueden tirar en una tanda pero no pensamos en esto de momento. Sólo en plantear bien el partido. He tenido jugadores que chutaban muy bien pero no tenían feeling para hacerlo en una tanda, por eso para mí es más importante el aspecto mental que el técnico", sentenció.