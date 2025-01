El 'día cero' de la Champions League: El Manchester City logró el boleto

Otro error defensivo del Barcelona los vuelve a poner contra la pared y les deja fuera del liderato de la Champions League.

El Barcelona recupera la ventaja en casa y vuelve a ser líder con el gol de Ronald Araújo.

El Real Madrid pone paños fríos con la dupla de Rodrygo y Jude Bellingham.

Ousmane Dembélé se anota el primer triplete de la jornada.

Manchester City finalmente logra empatar el partido y en menos de 5 minutos le da la vuelta. Vuelve a estar clasificado a la ronda siguiente.

That was special 🇭🇷🩵 pic.twitter.com/8xHdvlXp0n

El Barcelona finalmente rompe el cerco. Con un gol de Lamine Yamal se adelanta en el marcador y por ahora sería líder en la Champions.

Al medio tiempo, así va la clasificación de los primeros ocho lugares:

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atlético de Madrid

B. Leverkusen

LOSC

Atalanta

Atlético de Madrid liquida asegura su boleto entre los 8 primeros lugares en menos de 45 minutos.

Goool del Brujas. Con este resultado, Manchester City está eliminado.

Barcelona se salva. Atalanta se adelantó en el marcador pero el VAR lo anuló por fuera de lugar.

Así fue el gol de Santi Giménez

Who other than Santiago Giménez with the equalizer for Feyenoord :boom: pic.twitter.com/TtIyOUsnhO