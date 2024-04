El Barcelona ha vencido a sus fantasmas: Xavi Hernández

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "orgulloso" de la victoria lograda este miércoles en el Parque de los Príncipes ante el PSG y, aunque aseguró que los franceses siguen siendo favoritos, señaló que ese triunfo muestra que son "un equipo vivo".



"Estamos superando los fantasmas, veníamos de años difíciles y esta victoria demuestra que estamos vivos, que somos un señor equipo que puede ganar esta competición", afirmó.

"Los jugadores se lo creen, tenemos opciones de pasar a semifinales si jugamos así. Es un momento para sentirse orgulloso. Han entendido lo que teníamos que hacer, han hecho un gran partido del equipo para poder decir que el Barcelona está vivo", dijo.



"Todo ha salido muy bien, destacaría la defensa, que ha logrado parar al PSG. Hemos madurado bien el partido, teníamos días para trabajarlo, es un día para estar orgulloso del partido que hemos hecho. París ha hecho un gran partido, pero les hemos minimizado porque defensivamente hemos estado bien, en líneas generales estoy muy orgulloso", agregó.



"Es una gran victoria contra uno de los mejores equipos del mundo, te aprietan, tienen opciones, es difícil pero lo hemos hecho bien, será muy difícil en Barcelona", agregó el técnico, que consideró que el PSG sigue siendo favorito.

"Una de las cosas que me hace más feliz es que hemos demostrado personalidad ante la dificultad, es difícil dominar al PSG y lo hemos hecho, sobre todo en la primera parte. Es complicado, lo hemos hecho muy bien, todos un trabajo extraordinario", indicó.



"La dinámica de favorito no creo que cambie, Luis Enrique no nos regalará nada, apretará, presionará, será un rival muy difícil. El martes tendremos que ser iguales o mejores", dijo.



"Hoy hemos disfrutado, la victoria es importante, pero el PSG tiene muchas opciones, no cambia nada, solo que tenemos un gol de ventaja y que estamos ante nuestra afición que espero que sea una caldera", agregó.