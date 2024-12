El Barcelona, ha recomponer el camino ante el Borussia Dortmund

El Barcelona ha entrado en una racha de altibajos que le ha costado muy caro. Pasó de estar en un primer lugar en La Liga con una diferencia cómoda, a prácticamente perderlo en menos de cinco partidos.

Hansi Flick, entrenador del equipo culé, sabe que el último duelo ante el Betis el equipo sufrió demasiado. El empate le hizo mucho daño, pero aún así, hay mucha posibilidad de aprendizaje y de pelear hasta el final.

“Los dos goles recibidos ante el Betis han hecho mucho daño, pero tenemos que aprender de los errores. Estoy convencido de que este equipo puede hacerlo”, puntualizó en conferencia de prensa.

El Barcelona tendrá una de las pruebas más difíciles de la temporada cuando se enfrente al Borussia Dortmund en la sexta fase de la UEFA Champions League en calidad de visitante.

Aunque el partido para Flick será de otro nivel, sabe que si su equipo sale concentrado, tiene amplias posibilidades de quedarse con los tres puntos.

🎙️ HANSI FLICK: "We need Robert Lewandowski...but he is also very lucky to have this team around him. He gives a lot to the team."#BVBBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/46zEjuleRa