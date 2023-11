El Barcelona arranca la Women's Champions League goleando

Asisat Oshoala with a NASTY finish. 🤯



First touch of the ball... 🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🎙️ 👉 https://t.co/47usqxMVKX

🇪🇸 🎙️ 👉 https://t.co/r64hwlfeVy

🇵🇹 🎙️ 👉 https://t.co/K64OATE0JZ

🇧🇷 🎙️ 👉 https://t.co/wrXuUOJzdx #UWCLonDAZN pic.twitter.com/LaVSjIionn